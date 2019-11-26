В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита

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Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что предстоящая встреча в «нормандском формате» позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине, сообщает «Интерфакс».

«Мы очень рассчитываем на то, что эта встреча позволит реально зафиксировать прогресс на обоих главных треках урегулирования внутриукраинского конфликта», — отметил Глушко.

Он пояснил, что предстоящая встреча лидеров «нормандской четверки» должна закрепить улучшения в сфере безопасности на земле, то есть разведение войск на Донбассе, и реализацию формулы Штайнмайера как основу политического урегулирования ситуации.

Ранее стало известно, что лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. — примечание «Газеты.Ru») встретятся в Париже 19 декабря.

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