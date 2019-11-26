Трамп рассказал, кто должен свидетельствовать по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп назвал имена тех, кто должен быть свидетелями по инициированному Демократической партией делу об импичменте. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что давать показания должны не только те люди, которых вызывают демократы. Среди возможных кандидатов на роль свидетеля он назвал бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, госсекретаря Майка Помпео, министра энергетики Рика Перри и исполняющего обязанности главы администрации президента Мика Малвейни.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Верховный суд США позволил Трампу не предоставлять налоговые декларации Конгрессу

— Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс

— Трамп: 75% американцев против импичмента президента