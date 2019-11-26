Эксперт оценил новые акценты в работе «Единой России»

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев дал оценку заявленному в последние дни «Единой Россией» курсу на корректировку акцентов работы партии.

»[По итогам съезда] были сделаны определенные призывы к членам партии, в частности, больше коммуницировать с людьми, установлен порядок функционирования правозащитного центра, было принято решение отказаться от его модерации, чтобы он работал в независимом режиме, это важная история», — рассказал Матвейчев.

«Все прошло в рабочей обстановке, все светились бодростью. Что касается всех основных месседжей, то их сделала администрация президента: мозговые штурмы, определенные рабочей группой администрации, проходили перед съездом. И рекомендации больше коммуницировать с людьми, они давались, и в этом смысле, то, что партия сейчас делает это выполняет эту установку, которая идет от президента и от администрации президента», — пояснил эксперт.

«Кто бы что ни говорил, какие телеграм-каналы что ни писали по поводу каких-то падающих рейтингов, что «Единую Россию» кто-то может слить куда-то и т.д. Все это ерунда. Никто никуда не сливает. Напротив, «Единая Россия» — это надежда и опора. По большому счету, это единственная партия в стране, если брать слово «партия» в серьезном, нормальном смысле, а не в смысле наличия юридических документов каких-то – устава и печати – как у некоторых малых партий это есть. «Единая Россия» — не просто несколько депутатов разного уровня, в том числе в Государственной думе, а партия, действительно сверху до низу имеющая ячейки, первичные организации и которая участвует во всех выборах, в том числе муниципальных, на которых даже парламентские партии не принимают участие. Партия эта действительно – вся законодательная власть в стране. Безусловно, без этой ветви власти президент не может обходиться, и он на нее опирается и работает с ней. В том числе естественно он осуществляет это посредством своей администрации, постоянно в тесной координации работает», — отметил политолог.