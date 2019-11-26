В Госдуме обвинили Украину в политических метаниях

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление украинского президента Владимира Зеленского об отношениях России и Украины. Об этом он рассказал RT.

По мнению депутата, диалог не сможет состояться у двух государств, пока одна из стран мечется. В частности, политические метания есть у Украины, которая также постоянно высказывает претензии по формату переговоров.

«Россия готова к переговорам, а вот Украина...», — отметил Бальбек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский дал оценку отношениям Украины с Россией

— «В стадии подготовки»: когда Путин и Зеленский встретятся лично

— Путин поговорил с Зеленским: Москва и Киев готовы к саммиту