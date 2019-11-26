В Госдуме обвинили Украину в политических метаниях
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление украинского президента Владимира Зеленского об отношениях России и Украины. Об этом он рассказал RT.
По мнению депутата, диалог не сможет состояться у двух государств, пока одна из стран мечется. В частности, политические метания есть у Украины, которая также постоянно высказывает претензии по формату переговоров.
«Россия готова к переговорам, а вот Украина...», — отметил Бальбек.
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