В Эстонии пообещали Зеленскому сохранить антироссийские санкции

Премьер Эстонии Юри Ратас во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заверил его в сохранении антироссийских санкций до выполнения минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо обещаний санкций против России эстонский политик заявил, что страна будет поддерживать Украину в ее стремлении стать частью НАТО и в европейском пути развития.

Ратас также подчеркнул, что Эстония одобряет восстановление территориальной целостности украинской стороны и радуется новым реформам.

«Важно, чтобы народ Украины понимал, что выбран лучший путь, который сопровождается переменами», — заключил Ратас.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тимошенко призвала ЕС не снимать антироссийские санкции

— Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

— Володин: ЕС потерял около $100 млрд от санкций против России