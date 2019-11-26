Посол РФ в Лондоне рассказал об обиде Британии из-за дела Скрипалей

Российский посол в Лондоне Андрей Келин считает, что британская сторона обиделась на Москву из-за непринятия обвинений по делу Скрипалей, сообщает РИА «Новости».

По его словам, «танго двоих» не может состоятся, так как Британия не готова возобновить диалог после инцидента в Солсбери. Чтобы появилось улучшения по этому вопросу, Лондон должен проявить политическую волю и интерес в общении с российской стороной.

Также дипломат подчеркнул, что обвинения Британии до этого момента не носили никакого документального подтверждения.

Инцидент в британском Солсбери произошел 4 марта прошлого года. Тогда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на лавочке рядом с торговым центром. По сообщению СМИ, их госпитализировали в местную больницу. Как выяснилось впоследствии, на Скрипалей было совершено покушение с использованием нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джонсон встречался с экс-офицером КГБ после отравления Скрипаля

— ЕС продлил меры против россиян по делу Скрипалей

— Экклстоун заявил о непричастности России к отравлению Скрипалей