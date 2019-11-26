Территорию Белого дома перекрыли из-за нарушения воздушного пространства
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Территория Белого дома была перекрыта из-за того, что неизвестный самолет нарушил воздушное пространство Вашингтона. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что после нарушения воздушного пространства был перекрыт округ и введены в готовность боевые самолеты страны.
«Командование поставило перед самолетами задачу реагировать на сигналы», — говорится в сообщении.
По последним данным, блокировка Белого дома была снята через 20 минут после инцидента, так как неизвестный самолет признали не враждебным.
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