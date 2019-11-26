Президент Эстонии призвала поддержать Украину в «борьбе» с Россией
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским призвала поддержать Украину в «борьбе» с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, «одна страна является агрессором», в то время как другая — жертвой.
«Это не конфликт между собой, мы имеем дело с агрессией, где одна страна является агрессором, а другая жертвой», — заявила Кальюлайд.
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