Президент Эстонии призвала поддержать Украину в «борьбе» с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским призвала поддержать Украину в «борьбе» с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, «одна страна является агрессором», в то время как другая — жертвой.

«Это не конфликт между собой, мы имеем дело с агрессией, где одна страна является агрессором, а другая жертвой», — заявила Кальюлайд.

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