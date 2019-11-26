Зеленский дал оценку отношениям Украины с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку отношениям Украины с Россией, передает ТАСС.
По его словам, ситуация сложная.
«С Россией у нас сложная очень ситуация», — сказал Зеленский.
При этом он отметил, что «диалог будет начат на нормандской встрече четырех лидеров» (Германии, России, Украины, Франции) в Париже.
Нормандский саммит пройдет 9 декабря во Франции.
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