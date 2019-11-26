Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку отношениям Украины с Россией, передает ТАСС.

По его словам, ситуация сложная.

«С Россией у нас сложная очень ситуация», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что «диалог будет начат на нормандской встрече четырех лидеров» (Германии, России, Украины, Франции) в Париже.

Нормандский саммит пройдет 9 декабря во Франции.

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