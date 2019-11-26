Замглавы аппарата Белого дома покидает пост

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэниел Уолш уходит в отставку, передает ТАСС.

Отмечается, что Уолш работал на госслужбе на протяжении 28 лет, после отставки он планирует уйти в частный сектор.

Президент США Дональд Трамп назвал Уолша фантастическим членом команды.

«Он принял предложение о прекрасной работе в частном секторе, как и почти все мои люди, развившие свои навыки в Белом доме», — говорится в заявлении Трампа.

Кто займет его место пока не сообщается.