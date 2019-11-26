Трамп намерен привлечь оправданных военных преступников к предвыборной кампании
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Президент США Дональд Трамп захотел задействовать в предвыборной кампании помилованных им военных преступников, передает ТАСС.
Отмечается, что по мнению Трампа, оправданные военнослужащие, которых обвиняли в военных преступлениях, могут выступить в качестве специальных гостей его избирательной кампании.
Сообщается, что Трамп хочет видеть в кампании Клинта Лоранса, Мэтью Голстина и Эдварда Галлагере, к помилованию которых неоднозначно относятся даже сторонники американского лидера.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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