Трамп намерен привлечь оправданных военных преступников к предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп захотел задействовать в предвыборной кампании помилованных им военных преступников, передает ТАСС.

Отмечается, что по мнению Трампа, оправданные военнослужащие, которых обвиняли в военных преступлениях, могут выступить в качестве специальных гостей его избирательной кампании.

Сообщается, что Трамп хочет видеть в кампании Клинта Лоранса, Мэтью Голстина и Эдварда Галлагере, к помилованию которых неоднозначно относятся даже сторонники американского лидера.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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