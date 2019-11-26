Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам

Российское посольство в Чехии предостерегло власти страны от установки памятника власовцам, сообщает РИА «Новости».

В посольстве отметили, что Русская освободительная армия Власова была коллаборационистским вооруженным формированием, которое создало нацистское руководство Третьего рейха.

По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.

Диппредставительство напомнило, что по уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге действия Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях.