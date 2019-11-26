Прокуратура запросила информацию о связанных с адвокатом Трампа компаниях

Прокуратура Нью-Йорка и ФБР направили несколько запросов об организациях, связанных с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, прокуратуру заинтересовали такие компании как Giuliani Partners, America First Action, America First Policies, Fraud Guarantee.

Источник пояснил, что ФБР проверяет причастность Джулиани к инцидентам с отмыванием денег, даче ложных показаний, препятствования правосудию.

Результаты проверки не приводятся.