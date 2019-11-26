Источник рассказал о возможности встречи Путина и Трампа

Москва скептически настроена по вопросу вероятности проведения встречи лидера России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Он отметил, что в ближайшее время такая встреча вряд ли состоится.

«А зачем? С каждой встречей все только хуже становится», — отметил он.

Источник добавил, что у Трампа «связаны руки», и он не может повлиять на решение важных вопросов.