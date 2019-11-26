Китаянка получила 8 месяцев тюрьмы за проникновение в поместье Трампа
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Суд Флориды приговорил гражданку Китая Чжан Юйцзин к 8 месяцам тюрьмы за незаконное проникновение на территорию поместья президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Речь идет о поместье Мар-а-Лаго.
Кроме того, суд признал ее виновной в предоставлении заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США.
Уточняется, что 30 марта Юйцзин смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что является родственницей одного из членов закрытого клуба.