В офисе Зеленского рассказали про его беседу с Путиным

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что глава государства обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе телефонной беседы Зеленский отметил, что России следует вернуть вооружение, оборудование и документы с ранее переданных Украине военных кораблей.

Ранее стало известно, что Зеленский и Путин провели телефонные переговоры, инициатором которых стал президент Украины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский позвонил Путину