В офисе Зеленского рассказали про его беседу с Путиным
close
В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что глава государства обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе телефонной беседы Зеленский отметил, что России следует вернуть вооружение, оборудование и документы с ранее переданных Украине военных кораблей.
Ранее стало известно, что Зеленский и Путин провели телефонные переговоры, инициатором которых стал президент Украины.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: