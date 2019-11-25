Путин поговорил по телефону с Зеленским
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в ходе переговоров, инициатором которых стала украинская сторона, лидеры стран обсудили передачу Украине трех военных кораблей, которые были задержаны Россией.
Кроме того, российский президент затронул вопрос транзита газа через Украину и возобновления прямых поставок.
Зеленский и Путин также условились продолжить контакты на различных уровнях.
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