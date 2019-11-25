В Госдуме слова Лукашенко про Калининград назвали сигналом для НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об отношении к Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Шерин назвал слова белорусского лидера об ответственности за Калининград сигналом НАТО. По его мнению, своим заявлением Лукашенко дал Североатлантическому альянсу понять, что Белоруссия готова защищать территориальную целостность России наравне с собственной армией государства.

Также зампред отметил, что Россия также чувствует ответственность за территорию Белоруссии как за свою.

Ранее Лукашенко заявил, что называет Калининградскую область, входящую в состав России, «нашей».

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