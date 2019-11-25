Зеленский рассказал о готовности к нормандскому саммиту в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к нормандскому саммиту, который пройдет 9 декабря во Франции. Об этом он рассказал в ролике на YouTube.

Украинский лидер назвал встречу «нормандской четверки» очень важной. Зеленский подчеркнул, что саммит даст возможность обсудить возвращение задержанных моряков.

Кроме того, по мнению главы Украины, мероприятие с участием Германии, Франции, России и Украины позволит «возобновить украинский суверенитет и территориальную целостность».

«Честно говоря, готовы, но нужно еще немножко поработать», — заявил Зеленский.

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