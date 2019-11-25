МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение межгосударственного суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе. Об этом на сайте диппредставительства.

Отмечается, что Россия удовлетворена решением арбитража в Гааге. По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Кроме того, заявляется, что требования украинской стороны о сокращении сроков разбирательства были отклонены, а слушание решили разделить на два этапа: юрисдикционный и рассмотрение по существу.

«Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение РФ в данном разбирательстве», — сказано в заявлении МИД РФ.

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