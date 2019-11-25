МИД Швеции согласился переименовать Белоруссию

Министерство иностранных дел Швеции приняло решение об изменении названия Белоруссии как «Белой Руси» (Vitryssland). Об этом написала в Twitter глава МИД Анн Линде.

Отмечается, что теперь диппредставительство будет называть страну «Беларусь».

Линде заявила, что такое решение связано с намерением Швеции признать и поддержать желание белорусского народа «подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны».

Уточняется, что глава шведского МИД посетит Белоруссию в понедельник, 25 ноября.