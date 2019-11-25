Названо место проведения большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, где пройдет ежегодная большая пресс-конференция российского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что мероприятие пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве, как и в последние несколько лет. Оно запланировано на 19 декабря.

Уточняется, что конференция станет 15-й по счету с 2001 года. Отмечается, что изначально площадкой для ее проведения должен был стать Круглый зал в 14-м корпусе Кремля.

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