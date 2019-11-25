Названо место проведения большой пресс-конференции Путина

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, где пройдет ежегодная большая пресс-конференция российского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что мероприятие пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве, как и в последние несколько лет. Оно запланировано на 19 декабря.

Уточняется, что конференция станет 15-й по счету с 2001 года. Отмечается, что изначально площадкой для ее проведения должен был стать Круглый зал в 14-м корпусе Кремля.

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