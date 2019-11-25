Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что в ходе встречи обсуждались различные вопросы международного масштаба.

Одной из тем стала ситуация на юго-востоке Украины. Так, присутствовавшие высказали свои взгляды по украинскому вопросу в контексте подготовки к запланированному саммиту в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже.

«На встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин», — пояснил Песков.

Кроме того, на встрече были затронуты вопросы социально-экономического развития страны.