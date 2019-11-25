Почти две трети украинцев довольны Зеленским
Опрос показал, что большинство жителей Украины положительно отзываются о президенте страны Владимире Зеленском, гласят данные Киевского международного института социологии и фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Как показало исследование, 63% опрошенных признались, что политика Зеленского их привлекает. Только 13% не устраивает действия главы государства, а 24% не смогли определиться с выбором.
Также отмечается, что 75% украинцев выступили за то, чтобы Зеленский провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.
Несмотря на преобладающие положительные оценки Зеленского, 39% украинцев беспокоятся, что страна движется в неправильном направлении, а 36% думают, что в правильном.
Уточняется, что опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года. В нем поучаствовали 2041 человек во всех регионах Украины.
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