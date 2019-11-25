Эксперт: «Единая Россия» становится «партией всех граждан»

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов дал оценку состоявшемуся в Москве 19-му съезду «Единой России».

«Дан старт избирательной кампании. Наверное, впервые в новейшей истории партия власти начинает готовиться к предстоящим парламентским выборам почти за два года — за год и десять месяцев. Такого ещё не видели, это новый ответственный подход.

Тем более, как было отмечено на съезде, цена этих выборов высока не только с точки зрения политического результата партии «Единая Россия», но и из-за ответственности за сохранение курса развития, который реализуется сегодня», - подчеркнул Мартынов.

«Один из результатов съезда — посрамлены диванные эксперты, которые последние несколько недель активно пытались рисовать негативные сценарии будущего для «Единой России»», - добавил он.

Мартынов напомнил, что это был 19-й съезд партии. «Но можно говорить о том, что Единой России» 20 лет. В 1999 году была создана партия «Единство», это все — партия президента Путина. Партия остается президентской. Более того, она обновляется, открывается и. Пройдя [путь] вместе со всей страной, гражданами и обществом, исходя из его запросов, и становится «партией для всех граждан», согласно тому «новому курсу», что анонсировал председатель партии Дмитрий Медведев», — отметил Мартынов.