В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что на саммите все четыре лидера все равно встретятся. Однако двустороннее общение глав России и Украины пока не планируется.

Стоит отметить, что Песков не исключил того, что встреча Путина и Зеленского все же может состояться.

«Нормандский саммит» состоится при участии Германии, России, Франции и Украины. Его проведение запланировано на 9 декабря.

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