Стали известны сроки проведения трибунала по Керченскому инциденту

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что международный общественный трибунал по провокации украинских военных кораблей в районе Керченского пролива планируется провести весной следующего года. Об этом пишет РИА «Новости».

Он назвал его особым квазисудебным процессом.

Юрист добавил, что в данный момент ведется отбор специалистов в вопросах права, политологии, экономики для участия в процессе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. В ноябре 2019 года Россия передала Украине три задержанных корабля.

До этого стало известно, что Крым хочет созвать международный трибунал по Керченскому инциденту.