Почти 90% мест может получить оппозиция на выборах в райсоветы Гонконга

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Кандидаты продемократического блока могут получить почти 90% мест, 396 из 452, по итогам выборов в райсоветы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее проправительственный блок контролировал три четверти мест.

Также отмечается, что в выборах принимали участие 1090 кандидатов. Явка составила 71% против явки в 47% на прошлых выборах.

По словам министра иностранных дел КНР Ван И, Гонконг остается китайским вне зависимости от результатов местных выборов. Он призвал дождаться окончательных итогов голосования.

Цель оппозиции — укрепить свой авторитет перед лицом материкового Китая.

Выборы прошли на фоне длящихся уже полгода протестов, когда люди вышли на улицы из-за несогласия с законопроектом об экстрадиции. В итоге власти его отозвали, но протесты продолжились. Список требований участников демонстраций за это время даже расширился. Осенью протесты прошли очередной виток эскалации — помимо регулярных столкновений протестующих с силами правопорядка, участились случаи поджога и разгрома отделений «прокитайских» компаний.

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