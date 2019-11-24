Президентом Румынии на второй срок переизбран Йоханнис

По данным экзитпола Румынского института оценок и стратегии, Клаус Йоханнис победил в воскресенье, 24 ноября, во втором туре выборов главы государства в республике Румынии, набрав 66,5% голосов. Об этом сообщает ТАСС.

Результаты экзитпола, которые включают и голоса румын, которые голосовали за границей, сообщили сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 (22:00 мск).

Йоханнис выступал кандидатом от Национал-либеральной партии. Его соперник, лидер Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ получила 33,5% голосов.

Уточняется, что явка составила 49,84% зарегистрированных избирателей.

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