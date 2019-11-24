Экс-депутат Рады призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Бывший депутат Рады Евгений Балицкий заявил, что Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся. <…> Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды», — сказал украинский политик.

Он посоветовал властям навсегда забыть про утраченные территории и «оформить это мероприятие» в рамках украинского законодательства.

Кроме того, по словам Балицкого, после событий на Майдане в 2014 году Киев «ходит по Европе без штанов и попрошайничает».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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