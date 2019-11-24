Трамп: 75% американцев против импичмента президента

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Президент США Дональд Трамп заявил, что 75% американцев не поддерживают процесс импичмента в отношении главы государства, который начала Демократическая партия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сейчас опросы показывают серьезный настрой против импичмента, особенно в колеблющихся штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!», — сообщил Трамп.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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