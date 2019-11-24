Эксперт прокомментировал слова советника Трампа о нежелании НАТО конфликтовать с РФ

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о нежелании НАТО вступать в конфликт с Россией. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что советник Трампа сказал то, что «всем уже давно известно».

Политолог также добавил, что на Украине знают, что страну в НАТО «никто не ждет». Мезюхо посоветовал украинским политикам пересмотреть отношение к вступлению Украины в альянс, отметив «зачем стучаться туда, где вас не ждут?».

«Необязательно принимать Украину в свои ряды, чтобы использовать ее территорию для размещения своих военных баз, для тренировки своих военных инструкторов или же для размещения на ее территории различного рода вооружения», — сказал Мезюхо.

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