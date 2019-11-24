Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО не хотят вступать в конфликт с Россией. Об этом сообщает RT.

По его мнению, перед альянсом не стоит вопрос включения Украины в НАТО, поскольку «Россия находится в конфликте с Украиной».

Он также заявил, что западные страны не желают конфликтовать с Россией и разжигать с ней войн.

«Сама идея НАТО в принципе заключалась в том, чтобы избежать войны с Россией», — добавил О'Брайен.

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