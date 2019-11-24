Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан отметил, что для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном России нужно выполнять минские соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такую позицию он обозначил в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Японии.
«Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Как известно, кандидатура Салливана была одобрена на пост посла США в России.
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