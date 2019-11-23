Путин: «Единая Россия» доказывает свое лидерство заботой о людях

Президент России Владимир Путин прокомментировал работу «Единой России» на XIX Всероссийском съезде партии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, партия отстаивает традиционные ценности и оказывает поддержку сильному гражданскому обществу. Он подчеркнул, что в основе объединяющей повестки, предлагаемой «Единой Россией», лежат свобода и благополучие человека, патриотизм и сильное государство.

Путин отметил, что партия может доказать свое лидерство заботой о людях, а также добавил, что главное в работе партии – ежедневное общение с людьми и понимание их нужд и проблем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведев вручил партбилеты новым членам «Единой России»

— Единороссы могут выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей, заявил Грызлов

— Медведев заявил о создании правозащитного центра в «Единой России»