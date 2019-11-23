Путин: «Единая Россия» доказывает свое лидерство заботой о людях
Президент России Владимир Путин прокомментировал работу «Единой России» на XIX Всероссийском съезде партии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, партия отстаивает традиционные ценности и оказывает поддержку сильному гражданскому обществу. Он подчеркнул, что в основе объединяющей повестки, предлагаемой «Единой Россией», лежат свобода и благополучие человека, патриотизм и сильное государство.
Путин отметил, что партия может доказать свое лидерство заботой о людях, а также добавил, что главное в работе партии – ежедневное общение с людьми и понимание их нужд и проблем.
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