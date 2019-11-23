Путин: «Единая Россия» доказывает свое лидерство заботой о людях

Владимир Путин
РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал работу «Единой России» на XIX Всероссийском съезде партии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, партия отстаивает традиционные ценности и оказывает поддержку сильному гражданскому обществу. Он подчеркнул, что в основе объединяющей повестки, предлагаемой «Единой Россией», лежат свобода и благополучие человека, патриотизм и сильное государство.

Путин отметил, что партия может доказать свое лидерство заботой о людях, а также добавил, что главное в работе партии – ежедневное общение с людьми и понимание их нужд и проблем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Медведев вручил партбилеты новым членам «Единой России»

Единороссы могут выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей, заявил Грызлов

Медведев заявил о создании правозащитного центра в «Единой России»