Россия и Украина не смогли договориться на суде в Гааге

На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву Россия и Украина не смогли разрешить споры по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

Заседание по делу задержанных Россией в Керченском проливе украинских кораблей состоялось 21 ноября в Гааге. По заявлению внешнеполитического ведомства, заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов.

Отмечается, что принципиальные разногласия Москвы и Киева не были разрешены в ходе заседания.

В МИД России также добавили, что арбитраж должен будет сам принять решение по спорным вопросам, по которым не удается достичь согласия сторон, а также самостоятельно определить график предоставления документов и степень открытости разбирательства.

Ранее стало известно, что Россия передала Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе за нарушение границы.

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