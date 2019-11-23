Россия и Украина не смогли договориться на суде в Гааге
На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву Россия и Украина не смогли разрешить споры по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.
Заседание по делу задержанных Россией в Керченском проливе украинских кораблей состоялось 21 ноября в Гааге. По заявлению внешнеполитического ведомства, заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов.
Отмечается, что принципиальные разногласия Москвы и Киева не были разрешены в ходе заседания.
В МИД России также добавили, что арбитраж должен будет сам принять решение по спорным вопросам, по которым не удается достичь согласия сторон, а также самостоятельно определить график предоставления документов и степень открытости разбирательства.
Ранее стало известно, что Россия передала Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе за нарушение границы.
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