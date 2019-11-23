СМИ узнали о наличии шведского гражданства у министра обороны Ирака
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Шведский телеканал SVT Nyheter сообщил о том, то министр обороны Ирака Наджаха аш-Шамри имеет шведское гражданство.
Отмечается, что информацию СМИ подтвердил пресс-секретарь министра обороны Швеции Тони Эрикссон.
Так иракский министр обороны зарегестрирован под другим именем в пригороде Стокгольма.
По некоторым данным, аш-Шамри в 009 году подал документы на получение вида на жительство, а в 2015 году стал гражданином Швеции.
Уточняется, что согласно законодательстве Ирака, высшие должностные лица не имею права на двойное гражданство.