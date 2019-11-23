Лавров встретится с Салливаном в рамках G20
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках саммита G20 планирует встречу с заместителем госсекретаря США Майка Помпео Джоном Салливаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую делегацию.
Отмечается, что предстоящий саммит G20 пройдет в японской Нагое.
Встреча кандидата на пост американского посла в России Салливана и Лаврова пройдет на полях министерской встречи G20.
«В графике Лаврова - встреча на полях G20 в Японии с Салливаном», — заявили представители делегации.
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