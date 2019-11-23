Лавров встретится с Салливаном в рамках G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках саммита G20 планирует встречу с заместителем госсекретаря США Майка Помпео Джоном Салливаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую делегацию.

Отмечается, что предстоящий саммит G20 пройдет в японской Нагое.

Встреча кандидата на пост американского посла в России Салливана и Лаврова пройдет на полях министерской встречи G20.

«В графике Лаврова - встреча на полях G20 в Японии с Салливаном», — заявили представители делегации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Комитет Сената Конгресса США одобрил назначение Салливана послом в России

— Макфол дал совет будущему послу США в России

— В МИД рассказали о надеждах от назначения Салливана послом США в России