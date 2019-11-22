Экс-агента ЦРУ осудили на 19 лет за шпионаж в пользу Китая

Экс-агент Центрального разведывательного управления США Джерри Чан Шин Ли получил 19 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что мужчина признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа. Он также рассказал, что получил $850 тысяч от офицеров разведки Китая за информацию о работе ЦРУ.

Обвинение заявило, что Ли раскрыл Китаю имена восьми источников ЦРУ, которых он сам же завербовал в годы своей работы на управление.

Мужчина выразил раскаяние в своих действиях.