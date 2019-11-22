Левченко не до управления Иркутской областью на фоне задержания главы «Звёзды», считает политолог

Губернатору Сергею Левченко сейчас не до управления Иркутской областью, считает местный политолог Галина Солонина, комментируя задержание директора компании «Звезда» Олега Хамуляка по обвинению в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области.

«Он (Левченко. - Прим. «Газеты.Ru») занят спасением себя самого, и у него просто не остается времени на системную работу. Причём, действовать приходится по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», — цитирует Солонину агентство Иркутск сегодня».

ТАСС сообщал, что Хамуляку предъявлено обвинение. Решается вопрос о его аресте. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

«Нет никаких предпосылок, что ситуация изменится, – отмечает Галина Солонина. – Всё, на что способен Сергей Левченко, он уже продемонстрировал населению Иркутской области. Население, в свою очередь, тоже вынесло оценку его деятельности: больше половины жителей, согласно данным ВЦИОМ, желают смены власти. Антирейтинг губернатора значительно выше, чем рейтинг».