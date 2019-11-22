В МИД РФ назвали «российскую угрозу» в Британии поводом увеличить военные расходы

В МИД России считают, что заявления о «российской угрозе» в Британии являются удобным поводом для военных требовать увеличения расходов на оборону. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы российского внешнеполитического ведомства Олега Сыромолотова.

Кроме того он отметил, что Лондон часто заявляет о киберугрозах британской национальной безопасности якобы со стороны России.

Сыромолотова рассказал, что в конце октября текущего года Национальный центр по кибербезопасности Британии обнародовал составленный совместно с Агентством национальной безопасности США материал о кибератаках, которые производит хакерская группа «Турла», которая якобы базируется в России.

По словам дипломата, британская сторона не приводит никаких доказательств, а лишь оперирует домыслами.

«Похоже, что тезис о некой «российской угрозе» попросту является удобным поводом для англосаксонского военного лобби затребовать увеличение расходов на национальную оборону», — сказал Сыромолотов.

Замглавы МИД РФ считает, что Лондону не хватает денег для операций в Прибалтике, на Украине, да и в других регионах мира.

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