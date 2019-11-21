Моралес сообщил о нежелании США его возвращения в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес, комментируя сложившуюся в стране ситуацию, заявил, что при передаче власти не был соблюден конституционный порядок, передает RT.

По его словам, Конституционный суд поддержал новое руководство «под действием угроз и шантажа».

«В условиях вакуума власти иногда приходится принимать такие решения. И хочу, чтобы вы знали, до нас только что дошла информация из международных источников, что США не хотят, чтобы я вернулся в Боливию», — заявил он.

При этом экс-президент отметил, что объединив народ, можно изменить все что угодно, однако в современном мире «приходится противостоять средствам массовой информации».

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране. 10 ноября он объявил об отставке и покинул страну.

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