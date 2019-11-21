Захарова назвала агрессивным поведением угрозы США Египту за покупку Су-35

Угрозы США о применении санкций в отношении Египта из-за приобретения российских истребителей Су-35 являются примером агрессивного поведения, передает РИА «Новости».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что подобная риторика - это прямые угрозы официальных лиц США.

«Это очень агрессивное поведение, это очередной пример такого агрессивного поведения», — сказала Захарова.

Пентагон и Госдеп пригрозили Египту санкциями за заключение с Россией контракта на поставку Каиру истребителей Су-35.

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