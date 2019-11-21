Зеленский негативно оценил слова Коломойского о мире с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова украинского олигарха Игоря Коломойского, который посоветовал лидеру улучшить отношения с Россией. Об это сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что соответствующие решения являются государственными.

Зеленский сказал, что думать о международных отношениях и определять вектор Украины должен только он как президент, а не «любой бизнесмен».

До этого Коломойский заявил, что для Украины настал момент налаживать отношения с Россией.