Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы

Украинский лидер Владимир Зеленский не принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко, который хотел помочь в защите и охране границ Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он рассказал, что Лукашенко предлагал ему увеличение контингента на границе. Зеленский отметил, что ему и стране не нужна помощь от Белоруссии и других стран для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе.

«Я его поблагодарил, но я думаю, что... у нас хватит своих пограничников», — ответил Зеленский.

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