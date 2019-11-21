Генсек НАТО отказался говорить про скандал в США вокруг помощи Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг не захотел рассказывать про развернувшиеся политические разбирательства в США из-за предоставления помощи украинской стороне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не хочет ничего говорить про этот скандал, так как у него нет желания быть участником внутриполитических дебатов.

«Я этим не занимаюсь», — подчеркнул Столтенберг.

Он считает, что его выводы о ситуации могли бы отвлечь внимание от его главной задачи — сохранять единство в НАТО и оказывать политическую и практическую помощь Украине.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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