Российское посольство в Таллине оценило территориальные претензии Эстонии
Посольство России В Таллине отреагировало на территориальные претензии Эстонии. Соответствующее сообщение размешено на сайте российского диппредставительства.
«Посольство хотело бы напомнить, что в подписанных в 2014 году пограничных договорах с обеих сторон было подтверждено отсутствие взаимных территориальных претензий», — говорится в заявлении.
Также посольство отмечает, что официальных уведомлений о пересмотре позиций не было. Кроме того, диппредставительство подчеркивает, что эстонская сторона, которая проводит совместные работы по обустройству границы с Россией, наглядно демонстрирует факт договоренностей.
Дипломаты добавили, что позиция российской стороны была и остается неизменной.
Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
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