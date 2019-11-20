Российское посольство в Таллине оценило территориальные претензии Эстонии

Посольство России В Таллине отреагировало на территориальные претензии Эстонии. Соответствующее сообщение размешено на сайте российского диппредставительства.

«Посольство хотело бы напомнить, что в подписанных в 2014 году пограничных договорах с обеих сторон было подтверждено отсутствие взаимных территориальных претензий», — говорится в заявлении.

Также посольство отмечает, что официальных уведомлений о пересмотре позиций не было. Кроме того, диппредставительство подчеркивает, что эстонская сторона, которая проводит совместные работы по обустройству границы с Россией, наглядно демонстрирует факт договоренностей.

Дипломаты добавили, что позиция российской стороны была и остается неизменной.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.

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