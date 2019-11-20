Генсек НАТО заявил о необходимости сохранять единство по вопросу отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу должны сохранять единство своей позиции в отношении Москвы, как это было продемонстрировано в случае договора по РСМД, когда все страны НАТО возложили вину за его прекращение на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так Столтенберг прокомментировал заявленное ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном желание наладить связи с российским государством.

Ранее Макрон выразил мнение, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, и что без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генсек НАТО заявил о необходимости налаживания отношений с Россией

— Столтенберг объяснил высокий бюджет НАТО