Моралес призвал на помощь международных посредников для возвращения в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес попросил помощи международных посредников в возвращении из Мексики, где он получил политическое убежище, в Боливию. Об этом сообщает РИА «Новости»а.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Мехико.

«Мы намерены вести диалог», — заявил Моралес.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране. 10 ноября он объявил об отставке и покинул страну.

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