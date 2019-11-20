ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны, передает интернет-издание «Взгляд». На этот раз также представлен пример негативной практики регионального управления.

Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем описаны наиболее интересные и эффективные меры и проекты, предложенные главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В пятерку лучших региональных управленческих практик с 11 по 17 ноября попали следующие проекты: «Пункт вакцинации в ТРЦ», Калининградская область, «Выявление проблем в детских коллективах», Амурская область, «Лидеры Севера», Мурманская область, референдум о повышении тарифов на отопление в Калужской области, «Субсидии муниципалитетам для поддержки начинающих предпринимателей», Омская область.

В Калининградской области была успешно апробирована практика установки пункта вакцинации от гриппа в помещении торгово-развлекательного центра. Подобный формат позволил продлить время работы прививочного пункта: продолжительность смены медицинских работников составит до 21.00.

«Решение губернатора Алиханова в очередной раз подтверждает нестандартность и проактивность молодого руководителя региона. Вакцинация в торговых центрах – хороший, яркий пример того, как можно найти решение проблемы, если выйти за границы типичного мышления стереотипного чиновника. Совмещение нестандартных форматов – хороший путь к повышению государственной заботы о населении», – отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

В Амурской области губернатор Василий Орлов для своевременного выявления проблем в детских коллективах и анализа их психологического состояния поручил внедрить систему тьюторства. Кураторы будут работать с коллективом, учениками старших классов, родителями, выявлять риски и работать над профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии. При этом тьюторы будут не в структуре образовательных учреждений, чтобы видеть ситуацию «со стороны». Также правительство области думает над тем, чтобы передать охрану колледжей и вузов от частных охранных организаций сотрудникам Росгвардии.

«Проект введения тьюторов в образовательных учреждениях – важное направление для повышения качества социальной работы власти региона. В этой сфере много проблем. И, к сожалению, современные школы не всегда имеют ресурсы, опыт и технологии для такой работы», – прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

В качестве негативного примера приводится отказ от бесплатных обедов в Хабаровском крае, губернатором которого является Сергей Фургал.

С нового учебного года в Хабаровском крае власти отказались от внедренной ранее практики предоставления школьникам бесплатных обедов. В прошлом году обеды были бесплатными, а завтраки платными, в новом учебном году все поменялось, что больно ударило по семейным бюджетам. В прошлом году средняя стоимость завтрака здесь была 25 рублей, а обеда – 64,42 рубля. С начала нового учебного года цена в среднем выросла до 91,44 рубля и 126,46 рубля соответственно. Причем в удаленных населенных пунктах обед стал стоить еще больше – до 133, 33 рубля.

«Весной этого года господин Фургал хорошо попиарился на критике собственных подчиненных, которые не справились с организацией школьного питания. Видеозапись гневающегося губернатора широко разошлась по социальным сетям, пусть и эффект от этих эмоций чиновника так и не был обозначен. Не прошло и года, как региональное правительство принимает заведомо кризисное решение и наращивает напряжение в семейных бюджетах, обеспечив кратное увеличение расходов. Логика принятого решения сама по себе ущербна: чего и каких выгод хочет добиться губернатор, поменяв платность завтраков и обедов, если, в целом, задача власти обеспечить максимальную доступность питания для школьников? Манипуляции с детьми показывают только управленческую незрелость», – заявил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.